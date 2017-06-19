Следователи назначили доследственные проверки после того, как в Алтайском крае утонули двое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве уточняют, что днем в воскресенье, 18 июня, в Каменском районе на реке Чертиниха, недалеко от села Столбово, утонул пятилетний мальчик. На водоем он пришел рыбачить вместе со своим дедушкой. Ребенок зашел на подвесной мост, где оступился и упал в воду. Мальчика не удалось спасти.
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Несколькими днями ранее, 16 июня, на реке Ануй в Петропавловском районе утонул 16-летний подросток. На водоеме юноша отдыхал вместе с одноклассниками и взрослыми.
"В связи с участившимися случаями гибели детей в открытых водоемах следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю призывает родителей проявлять бдительность при организации детского отдыха, не оставлять своих детей одних без присмотра", — говорится в сообщении ведомства.
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