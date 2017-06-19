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Сеть быстрого питания "Грильница" в Барнауле вновь попала в поле зрения правоохранительных органов — прокуратура выявила здесь нарушения.
Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, последняя проверка была проведена в мае этого года в заведении на улице Островского, 41 после обращения граждан, заявивших о пищевом отравлении.
Пожаловавшийся барнаулец сообщил об отравлении трех человек, которые съели пиццу "Экзо".
"Результаты исследования образца пиццы "Экзо" (с датой изготовления 03.05.2017) показали его несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. Иных нарушений, в том числе нарушений санитарно-эпидемиологических требований, при приготовлении пищи, установлено не было", — констатируют в прокуратуре.
Предпринимателю, владеющему заведением, выдано предписание об устранении нарушений.
Также в прокуратуре подчеркивают, что в 2017 году это уже третья проверка сети "Грильница". Ранее в поле зрения попали заведения на проспекте Ленина, 47 и проспекте Социалистическом, 130. В обоих случаях надзорные ведомства выявили нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Комментарии
Я ж говорю - начинает сдуваться. Объёмы поперли, не до качества. Если это конечно не заказуха.
законный отжим бизнеса
хрен вам господа которые хотят забрать бизнесс
можно подумать, что раньше было качество, а сейчас его не стало. вот нашли только одно нарушение. и только 3 проверки на всю сеть. кому-то просто не повезло съесть некачественную пиццу именно здесь.или плохо проверяют?
Все господин Тушков начал сдуваться на качестве... пора возвращаться в старые добрые Дубаи
Качество-то реально стало хуже.
ЭКЗО
Состав:
Ветчина ,обжаренная куриная грудка, фирменный соус, ананасы, сыр моцарелла, орегано.
.
Интересно чем там можно потравиться? Они же по готовности работают - заказ-готовят.
Странно это все.
Нисколько не поклонник данной "кулинарии". Да и сами владельцы давно зазвездились, что не есть хорошо. С гигиеной и требованиями у них никогда особо хорошо и не было. Да вообще мало заведений, которые этим прям сильно заморачиваются - ибо работать надо. Но думаю тут кто-то просто план на них выполняет