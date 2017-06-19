Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобиля Nissan Almera и грузовика в Барнауле обернулось гибелью водителя иномарки, сообщили в городской ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, авария произошла днем 19 июня в поселке Лесной на улице Радужной, близ дома №133.
Согласно предварительным данным, молодой человек 1996 года рождения, управляя Nissan Almera, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan Almera от полученных травм скончался на месте происшествия", — указывают в ГИБДД, добавляя, что стаж молодого водителя составлял три года.
Также отмечается, что с 2015 года в отношении него было составлено шесть материалов за нарушение ПДД.
Комментарии
с 2015 года в отношении него было составлено шесть материалов за нарушение ПДД.
Родителям парня надо было еще год назад у него машину отобрать. Да, обиделся бы, но был бы живой
Наверняка не пристегнулся.
за 3 года 6 штрафов.. может, он и не халатный водитель?!!
за 3 года 6 штрафов.. может, он и не халатный водитель?!!
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Это дофига. Хорошо, что никого не угробил. Не умеешь рулить - не садись за руль.
Такси это было
а кто ему разрешил в 21 год в такси работать?
6 штрафов за 3 года это не много. У 80% водителей их больше.
Не обязательно грубить, чтобы штрафы получать.
Припарковался не там. Ремень не пристегнул. На федеральной трассе знак (70) не увидел и едешь обычные 90-95 км/ч.
У меня лично 6 штрафов за 5 лет, все получены по глупости, а не от агрессивной езды.