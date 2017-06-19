Благоустройство сквера на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской идет полным ходом, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
За неделю здесь уже заасфальтировали пешеходные дорожки, установили бордюры, положили новое плиточное покрытие.
Ко Дню города здесь будет оформлена цветами зеленая зона.
Комментарии
Деревья где?, все в асфальт закатали, деревья везде повыпиливали, на улицу выйти невозможно тени нигде нет, только пекло от асфальта и автобусы изрыгающие клубы горячего вонючего дизельного выхлопа, ах да и еще комары куда ж без них в туристическом городе
А отремонтированный фонтан на России заработал?