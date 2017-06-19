Фото: barnaul.wikimapia.org
Дезодорирующая установка, которая призвана обеспечить борьбу с неприятным запахом, в ближайшее время начнет работать в Барнауле.
О поступлении в город такой новинки порталу Amic.ru рассказали в Барнаульском водоканале, отметив, что новое устройство планируется наладить и запустить в эксплуатацию уже на этой неделе.
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Установка, как ожидается, будет подавлять неприятные запахи, которые периодически чувствуют жители города.
Техническое устройство будет установлено на иловых картах в районе поселка Восточный.
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Комментарии
теперь город будет дышать фиалками)))
А можно с запахом горного ландыыша? Ну или сибирского кедра?
А может ландышами.
И вообще теперь можно не закусывать, занюхнул воздуха и Вася кот.))))
19.06.2017 16:21
- гость -
а тебе лишь бы на закуси сэкономить
Угу, с кедром. И будет как в том анекдоте: будто кто-то наср*л под елкой..((
19.06.2017 16:25
Serg 1
А што делать , жизнь то дорожает,
а пензия только на занюхон, а не на закусон...
А тут халява..))))
19.06.2017 16:47
- гость -
уходи с работы. дай дорогу молодым)))
19.06.2017 16:48
Serg 1
Пензию добавишь, на закусон....))))
А причем здесь работа и халява???)))
на фото такая ёлка зачётная торчит. он ж вроде там всё повыжгли?
*они