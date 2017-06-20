"Бизнес-клуб.Live" МТС продолжает серию бесплатных онлайн-семинаров для бизнеса.
Темой нового вебинара станут технологии защиты данных на мобильных устройствах - Mobile device management.
Эксперты компании МТС расскажут, как действовать в ситуациях, когда мобильное устройство попадает в руки чужих людей или злоумышленников и как защитить данные от утечки.
Спикеры поделятся практическими советами по обеспечению безопасности, контролю и удаленному управлению мобильными устройствами.
Бесплатный онлайн-семинар пройдет в четверг, 29 июня, с 10:00 до 11:00 по московскому времени.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
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