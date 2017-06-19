Следователи назначили доследственную проверку по факту падения из окон двоих детей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Отметим, что первый случай произошел днем 17 июня в Барнауле. Из окна, расположенного на пятом этаже, выпала трехлетняя девочка. Она находится в реанимации детской больницы.
Еще один случай произошел в воскресенье, 18 июня, в Рубцовске. Там из окна третьего этажа упал полуторагодовалый ребенок. Он забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Ранее эта проблема была поднята губернатором Александром Карлиным на аппаратном совещании. Глава региона призвал подчиненных обратить внимание на эти случаи и не допустить их повторения.
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