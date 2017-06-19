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Житель Барнаула получил почти четыре года лишения свободы за продажу телевизора и стиральной машины своего арендодателя.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину признали виновным в присвоении и растрате. Известно, что злоумышленник посуточно снимал меблированную и оборудованную бытовой техникой квартиру в центре региональной столицы.
В момент, когда у него возникли проблемы с деньгами, он продал имевшуюся в квартире стиральную машину, дав объявление.
Кроме того, мужчина заложил в ломбард телевизор. Размер нанесенного ущерба оценивается в 30 тысяч рублей.
С учетом уже имеющихся судимостей горожанина приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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