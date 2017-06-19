Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула, в последние дни живущие в условиях аномальной жары и зноя, дождались осадков — под вечер 19 июня в городе пошел дождь.
Горожане активно делятся своей радостью в социальных сетях.
"Больше, больше свежести в квартиру!", "Прохладно хоть стало", "Как здорово на улице!" - пишут жители краевой столицы.
Впрочем, есть и скептики, которые подчеркивают: "Сейчас ещё душнее станет", "Будет как в баньке, накапает и испарится", "Дождь от силы две минуты шел".
Отметим, что с завтрашнего дня, по прогнозу синоптиков, жара в Алтайском крае пойдет на спад.
Комментарии
не везде... на булыгино и южном, похоже, не было
Что-то как-то не заметил
2 минуты шел... уже закончился
сейчас еще хуже будет... парить начнет
У кого там собака немытая? Дождик теплый был - помыть успел? ))
Центр - ни капли, жара, не продохнуть, от дождя только раскаты грома были
Центр - ни капли
не правду говоришь. в центре прошел. но не сильный.
Похоже, я в этот момент моргнул...
Сейчас ещё душнее станет
"не правду говоришь. в центре прошел. но не сильный."
В каком месте?
В каком месте?
строителей.