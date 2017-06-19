Администрация президента Украины разрабатывает законопроект о "реинтеграции" Донбасса. В скором времени он поступит в Верховную раду, пишет "Коммерсант".
В документе говорится о сворачивании "антитеррористической операции" на юго-востоке Украины и начале "мирной реинтеграции" этих территорий.
Источники утверждают, что таким образом Киев хочет в очередной раз наладить ситуацию мирным путем. Издание пишет, что для жителей непризнанных ДНР и ЛНР законопроектом вводятся некоторые "льготы и послабления". Речь идет об упрощенной процедуре получения украинских пенсий.
Комментарии
Время лечит. Теперь за малым - сделать уступки и почитай договорились...