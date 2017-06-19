Футбол
Третий день в России проходит масштабное спортивное событие – Кубок конфедераций. Российские футболисты уже одержали первую победу на этом турнире. Со счетом 2:0 сборная России победила новозеландцев. Однако спортсмены — это только одна сторона соревнований, важной составляющей являются болельщики. Смотрим, как они активно делятся фотографиями с Кубка конфедераций – 2017 в соцсетях.
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"Ахматовский" мост
В Санкт-Петербурге продолжают бороться с названием, данным петербургскому мосту в честь Ахмата Кадырова. Недавно на сооружении появился рисунок с профилем Ахматовой и надпись "Ахматовский", составленная из картонных букв.
"Отлично сыграно) Очень по-питерски)", "в честь Анны Ахматовой)", "Кадыров и Питер – две разные планеты ..", — реагируют на произошедшее пользователи соцсетей.
Кто ходит гулять по утрам, тот поступает мудро. Наконец-то тепло и лето)) Борьба за название моста через Дудергофский канал. Власти придумали #мосткадырова , молодежь активно предлагает "Ахматовский" мост. Люди против, властям и рыбакам по фиг! 😂😂😂 #кадыровмост #ахматовскиймост #какойещемост #летоспб #красота ) 😋😚😚
Смертельное ДТП под Барнаулом
А барнаульцы сегодня обсуждали жуткое ДТП, которое произошло на 217-м километре Чуйского тракта. Водитель одного из автомобилей, принявших участие в аварии, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем. Всего в происшествии пострадали три машины. Есть погибший.
"Ужас какой", "В шоке два дня уже от этих аварий...", "Не гоняй!", "Люди, да поберегите же вы если не себя, то близких...", "Надеюсь, деток там не было", — ужасаются жители Алтайского края в соцсетях.
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