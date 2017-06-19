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Специализированная служба, которая займется помощью старообрядцам, желающим переехать на Дальний Восток, начала работать в России.
Как сообщили в Минвостокразвития РФ, новое агентство запустило специализированную линию для приема обращений от староверов со всего мира. "Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи, и многим другим насущным ежедневным вопросам переехавших старообрядцев", — отмечают в министерстве.
Помогать старообрядцам с адаптацией на Дальнем Востоке будут специальные уполномоченные по правам староверов. Омбудсмена — два. Один работает в Амурской области, второй – в Приморском крае.
Первым уполномоченным назначен бывший мэр Свободного Роберт Каминский, вторым — Федор Крониковский.
В Минвостокразвития РФ добавляют, что за последние семь лет на территорию Приморья и Приамурья по программе содействия добровольному переселению переехали более 150 старообрядцев из стран Южной Америки.
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