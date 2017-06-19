Первый тестовый вариант беспилотных магазинов самообслуживания начал свою работу в китайском Шанхае, пишет ФАН.
Разработку этого объекта взяла на себя шведская компания Wheelys. Магазин передвижной и работает на солнечной энергии. Также он может без участия человека пополнять запасы товаров, возвращаясь на склад.
Чтобы совершить покупки, нужно скачать на свой смартфон специальное приложение. Внутри магазина посетителю нужно просканировать штрих-код товара, который он желает купить. На выходе сумму покупок автоматически спишут с банковской карты.
В этом магазине можно купить продукты, некоторые лекарства. Киоск работает 24 часа, но одновременно в него смогут зайти не больше четырех посетителей.
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