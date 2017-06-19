В любом здании внутри помещений наблюдается более высокая степень влажности и температуры воздуха. Воздушные массы ищут выход наружу, в результате чего влага оседает на потолке, на перегородках, стенах, в утеплителе, тем самым разрушая структуру материалов и ухудшая их эксплуатационные качества. Также может образоваться плесень и грибок, а в самих помещениях ощущаться неприятная сырость.
Гидропароизоляция эффективно предохраняет материалы и строительные конструкции от проникновения воды и пара как с улицы, так и изнутри. Это особенно важно при устройстве теплых и сырых помещений: саун, бань, подвалов, устроенных ниже уровня земли.
Современная строительная индустрия предлагает достаточно много разновидностей подобных материалов. Выбор конкретного вида гидропароизоляции определяется особенностями стеновой конструкции, а также тем результатом, который должен быть получен.
Наиболее востребованы следующие типы гидропароизоляции:
- Пароизоляционная. Она защищает внутренние строительные конструкции, стены и перекрытия, а также утеплительный материал от конденсата и пара, формирующегося внутри помещения. Благодаря этому предупреждается появление плесени и грибка, сохраняются свойства конструкций и утеплителя.
- Гидропароизоляционная. Это своеобразный паробарьер, который надежно укрывает конструкцию и утеплительный материал от разрушающего воздействия влаги. Его можно применять в роли гидроизоляции при укладке цокольных перекрытий, изготовлении бетонного основания полов, монтаже цементных стяжек.
- Ветровлагозащитная. Ее главная задача – защита строения от влаги, поступающей из внешней среды. Поэтому такой материал применяется для защиты кровли, утеплителя, фасада от разноплановых осадков, конденсата и порывов ветра. Помимо прочего, ветровлагозащита способствует выветриванию влаги из утеплительного материала.
- Отражающая пароизоляционная. Она необходима в помещениях, где часто наблюдаются высокие температуры (в первую очередь – в саунах и банях). В состав такого материала входит не только пароизоляция, но и специальный металлизированный материал. Он позволяет отражать тепло изнутри помещения и от нагревательных элементов, а также защищать утеплительный материал и строительные конструкции от влаги и пара.
Основой при изготовлении практически всех разновидностей гидропароизоляционных материалов является производство нетканого полотна спанбонд. Это высокопрочный материал, невосприимчивый к кислотным и щелочным средам, отличающийся воздухопроницаемостью, термоустойчивостью и повышенной износостойкостью.
Плотность спанбонда может достаточно широко варьироваться. По этому показателю материал делится на две основные группы:
- Термоскрепленный. Это спанбонд, плотность которого составляет менее 150 граммов на квадратный метр – самый легкий вариант материала.
- Иглопробивной. Плотность поверхности такого спанбонда составляет от 150 до 600 граммов на квадратный метр, поэтому его используют в областях, предполагающих повышенную нагрузку.
ТД "ВАН-МАРКЕТ" является первичным производителем спанбонда, крайне активно используемого не только при производстве гидропароизоляции, но и при производстве кожгалантереи, мебели, текстильных изделий, в медицине, строительстве дорог, сельском хозяйстве и многих других отраслях.
Производитель предлагает нетканое полотно спанбонд в многочисленных вариантах расцветок, плотности материала и ширины полотна. Производство спанбонда представляет собой экологически чистый процесс. Материал, получаемый в результате, очень прочен, легок и удобен в кройке.
На основе собственного спанбонда ТД "ВАН-МАРКЕТ" производит и продает по выгодным ценам гидропароизоляционные материалы различных классов:
- "ИЗОБОНД Premium Class" с самыми лучшими техническими параметрами.
- "ИЗОБОНД Standart" со средними техническими характеристиками.
- "ИЗОБОНД Eco" с невысокими показателями, однако самой низкой ценой (материал эконом-класса).
Производство, а также складские помещения и офис Торгового Дома "ВАН-МАРКЕТ" располагаются в столичной области, в городе Подольске. Предприятие уделяет большое внимание не только качеству своей продукции, но и ее экологической безопасности. Все материалы от ТД "ВАН-МАРКЕТ" не выделяют в окружающую среду бензольные масла и долгие годы защищают любые здания и помещения от влаги, пара и ветра. А полный цикл собственного производства позволяет предприятию гарантировать оптимальные цены на продукцию и оперативное изготовление материалов на заказ.
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