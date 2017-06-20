Очень жаркая погода сохранится в Алтайском крае во вторник, 20 июня. Вместе с тем, по прогнозу ЦГМС по региону, на большей части территории пройдут дожди, грозы, град, местами в западных районах сильный дождь.
Воздух в этот день прогреется до +29..+34 градусов, местами в южных районах столбики термометров поднимутся до +34...+39 градусов. Ветер будет дуть северный, днём 5-10 метров в секунду с усилением до 15, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22.
В Барнауле во второй половине дня возможны также дождь, гроза и град. Температура воздуха в краевой столице составит +32...+34 градуса. Ветер будет дуть северный, днём 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 12-17.
Комментарии