Минувшие выходные в Барнауле выдались очень жаркими. Однако аномальные температуры не остановили горожан от похода на различные мероприятия. Как прошел уик-энд, читайте в нашем обзоре.

"Градусы" и очередь

Арт-фестиваль "Потепление" прошел в минувшую субботу в необычном месте — на ТЭЦ-3 и был приурочен к ее 35-летию. Организаторы праздника — Сибирская генерирующая компания — устроили для гостей культурную программу с участием творческих коллективов Барнаула. Также посетителям было предложено поучаствовать в различных конкурсах, за победу в которых вручались ценные подарки. А в финале действа выступили московские гости — группа "Градусы".

По задумке организаторов, изюминкой мероприятия должна была стать экскурсия по зданию самой тепловой станции. Чтобы попасть туда, гостям нужно было на жаре отстоять огромную очередь ради тридцати минут нахождения в "сердце" ТЭЦ. Повезло тем, кто с самого начала праздника — в пять часов вечера — занял очередь. Быстро сходив на экскурсию, они смогли насладиться всеми прелестями фестиваля.

А вот те, кто встал в очередь часов в семь, вообще не смогли попасть на станцию, потому что праздник завершился в 22:30.

"Почему так?" – спросите вы. Все потому, что на станцию из-за мер безопасности можно было зайти группами по двадцать человек. А теперь представьте, что таких групп было не меньше пятидесяти… В очереди возмущались тем, что неправильно была организована регистрация для входа на ТЭЦ: она проходила очень медленно, также очень долго шла сама экскурсия по станции. Многие просто выходили из очереди и уставшие уходили с праздника, не дождавшись его кульминации, ведь стоять несколько часов под палящим солнцем было просто невыносимо. К сожалению, не была организована какая-либо теневая зона — пять часов простоять на ногах, когда на термометре +37, даже взрослому человеку тяжело, не говоря о детях.

Кстати, о детях. Мало было игровых зон. А те, что были, оставляли желать лучшего: ребятишки резвились прямо на голой земле.

От площадки проведения до биотуалетов (их было всего два на такое количество гостей) нужно было пройти не меньше двухсот метров.

Похоже, организаторы не думали, что на фестиваль придет так много гостей, поэтому были проблемы и с парковкой. Не заметили мы указателей, водители просто не могли понять, где можно парковаться, а где нет. Некоторых из них в этот вечер штрафовали.

Зон, где можно было купить воды и что-нибудь перекусить, было всего две.

"Нет, я тут не буду еду покупать", — поморщилась одна дама, посетовав на неправильное хранение продуктов питания.

Ну а "Градусы" задали жару! Живой звук, яркое выступление, любимые песни подняли настроение участникам фестиваля. По окончании концерта над ТЭЦ -3 прогремел праздничный салют.

Все на пляж!

В субботу термометры показывали +30, а на солнце и того больше. В Барнауле в этот день открыли городской пляж на Оби. Официально запустили и пляж в Павловске. И он нас, если честно, удивил. Во-первых, на пляже есть разные зоны для отдыха. Например, игровые площадки — две волейбольные сетки и одно большое футбольное поле. Для детей есть батуты и другие развлечения, а главное — отдельная, специально огороженная в воде зона для купания.

На территории работают два кафе, где можно перекусить и попить. Странно, что в этом общественном месте предлагают и выпить. Как известно, законодательство ограничивает продажу и распитие пива там, где есть дети. Но надо отдать должное – цены в торговых точках приемлемые.

Пляж в Павловске оборудован душевыми и кабинками для переодевания.

Также можно взять в аренду шезлонг или зонтик. Цена за пользование шезлонгом — 100 рублей в день. Зонтик арендуется с двумя шезлонгами сразу, цена аренды сразу трех предметов составит 500 рублей. Водоем патрулируют спасатели. Как нам сообщили, в этом году построили дополнительную спасательную вышку.

На пляже есть биотуалеты — они расположены за территорией.

Минус этого места отдыха – очень маленькая парковка. Авто приходится ставить на свободных местах, вплоть до трассы. Так что если вы приехали на машине в выходной день, вам придется прогуляться метров 600.

Вход на пляж бесплатный. Режим работы – с 9 до 19 часов.

Напомним, что средства на обустройство пляжа выделены из бюджета Павловского района.

За победу — участок!

17 июня на месте будущего поселка Фирсова Слобода-4 провели гонки с участием полноприводных внедорожников, квадроциклов. По словам нашего читателя, народу собралось больше двухсот человек, среди которых были женщины и дети. На площадке работали аниматоры, была организована зона фудкорта. Организацию шоу взял на себя внедорожный клуб "Алтай 4х4". Для соревнований подготовили шесть трасс разного уровня сложности. Победитель заезда получил главный приз — участок в поселке Фирсова Слобода.

- Соревнования были организованы по трем категориям транспорта, — поясняет один из организаторов мероприятия Геннадий Малков, директор АН "Дом". — Первая номинация — квадроциклы, вторая — неподготовленные внедорожники, третья — подготовленные авто. В итоге главный приз — сертификат на участок в поселке (стоимость участка – около 600 тысяч рублей — прим. ред.) разыграли между победителями трех номинаций. Выигрыш достался водителю квадроцикла.

Остальные участники автошоу получили ценные призы, а зрители — положительные эмоции.

Как прошел Международный день йоги в Барнауле

В воскресенье, 18 июня, в Барнауле отметили День йоги. В этом году любители этого знания собрались на пл. Сахарова. Около тридцати человек расстелили коврики прямо на асфальте и делали затейливые асаны на глазах у немногочисленных зрителей. Хорошенько размявшись, участники мероприятия приняли участие в розыгрыше ценных подарков от спонсоров.

А на каких мероприятиях успели побывать вы?

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