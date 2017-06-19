Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проводят рейды по проверке информации о стихийных свалках, которая поступает от жителей региона на карту свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка".

В ходе очередного рейда подтвердилась информация о незаконном складировании бытового и строительного мусора рядом с домами в нагорной части Барнаула. По словам местных жителей, стихийная свалка растет здесь около десяти лет.

На интерактивную карту проекта ОНФ поступил сигнал о свалке рядом с домами в районе улицы Парковой и Санаторного проезда. Это частный сектор в сосновом бору в нагорной части Барнаула. Вместе с представителями Роспотребнадзора и администрации города на место выехали активисты ОНФ и местный житель, сообщивший о свалке. Он рассказал, что отходы копятся здесь почти десять лет, и пока не будут убраны, жильцы близлежащих домов, по его мнению, продолжат мусорить, несмотря на то, что мусорные баки находятся всего в нескольких десятках метров.

"Ответственность за появление стихийной свалки несут не только органы местного самоуправления, в полномочиях которых организация сбора, вывоза и утилизации отходов, но и само население. Поэтому всем нам нужно объединить усилия, чтобы очистить и благоустроить эту территорию", — сказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Алтайском крае Алексей Грибков.

Обращение общественников по этому поводу направлено в администрацию Барнаула, которая планирует ликвидировать незаконную свалку.

Сообщается, что в мае-июне этого года по обращениям активистов ОНФ городские власти уже организовали работы по ликвидации 11 свалок. Они располагались в разных частях города: на склонах Оби, по берегам Пивоварки, на улицах Юрина, Кулагина, Попова, на проспекте Ленина и в других местах.