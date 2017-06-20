Фото: Avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в Барнауле за 7,49 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на пятом этаже кирпичного высотного дома по улице Попова. Продавец подчеркивает, что в квартире совсем недавно был закончен ремонт по дизайнерскому проекту.
"Ремонт выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту, использовались итальянские и другие европейские материалы. Обои, плитка, фреска, фаянс, приборы освещения, витражи,
декор и т. д. Всё это коллекции известных дизайнеров Европы", — сказано в объявлении.
Полы в квартире теплые. Двор охраняется, имеется система видеонаблюдения.
Рядом расположена благоустроенная детская площадка, детские сады, школа, стадион.
Комментарии
на Попова за такие деньги??? вы сдурели?