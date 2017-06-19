Президент Владимир Путин внес поправки в Трудовой кодекс, которые уточняют порядок установления неполного рабочего дня и регулируют правила предоставления перерыва для отдыха. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идет об изменениях в статьях 93 "Неполное рабочее время", 101 "Ненормированный рабочий день", 108 "Перерыв для отдыха и питания", 152 "Оплата сверхурочной работы" и 153 "Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни".
Согласно поправке, уточняется порядок установления неполного рабочего дня, в том числе предоставление работнику перерыва для отдыха. Закон предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Закон одобрили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин исключил возможность дополнительного отпуска за переработанные дни, предложив ввести денежные компенсации за сверхурочную работу.
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