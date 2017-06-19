Россия заняла пятое место в Европе по числу принятых беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Глобальные тренды: принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По подсчетам организации, на территории России находились 228 990 человек со статусом беженца. В Европе больше беженцев приняли только Турция (порядка 2,9 миллиона человек), Германия (669 тысяч), Франция (304 тысячи) и Швеция (230 тысяч).
Если рассматривать обстановку в мире, то Турция лидирует по этому показателю. Следом идет Пакистан — 1,4 миллиона человек. Замыкает тройку Ливан, принявший миллион беженцев.
Ранее в Совфеде заявляли, что Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев.
В 2016 году ООН зафиксировала рекордное количество беженцев — 22,5 миллиона человек. При этом общее число внутренне перемещенных лиц и беженцев из-за конфликтов по всему миру достигло к концу года 65,6 миллиона человек.
Комментарии