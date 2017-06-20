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Реальные располагаемые доходы жителей Алтайского края продолжают увеличиваться, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Напомним, что данный показатель подразумевает совокупность средств, которые могут быть использованы гражданами на личное потребление и сбережения. Реальные располагаемые доходы равны номинальным доходам населения за вычетом обязательных платежей и инфляции.
Так, в мае текущего года, по данным краевого МЭР, прирост располагаемых доходов по отношению к маю 2016 года составил 5,1%.
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Общий объем денежных доходов населения края за пять месяцев 2017 года в регионе составил 221,6 миллиарда рублей. Наибольшая доля расходов, а это более 72%, приходится на покупку товаров и оплату услуг.
Что касается среднедушевых доходов жителей Алтая, то за пять месяцев они увеличились на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года.
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