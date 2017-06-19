Главредов в CМИ предлагают назначать по согласованию губернаторов с ОП

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев высказал идею, по которой региональные власти будут обязаны согласовывать назначение главного редактора государственных СМИ с региональными общественными палатами, сообщает РИА Новости.
"Принять местные какие-то законы, правила, чтобы главные редакторы СМИ, учрежденные властями, мэрией, губернатором, чтобы они согласовывали главных редакторов с Общественной палатой. Чтобы не мог губернатор назначить главного редактора, не согласовав с палатой", — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания в ОП, уточнив, что речь идет о региональных палатах.
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