Дороу — мем с попавшей случайно в кадр белой собакой, которая смотрит сквозь бокал вина, и из-за этого ее морда искажается. Автор укрупнил изображение животного несколько раз.
Впервые серия из четырех картинок появилась в твиттере пользователя Yeti_v1 9 июня 2017 года. На фотографии изображены две женщины, которые делают селфи в зеркале, стоящем среди комнатных растений. В кадр попала белая собака, которая оказалась за бокалом вина, и ее морду от этого расплющило. Автору показалось это смешным, и он несколько раз укрупнил изображение собаки.
Читаем также:
Показываем, откуда есть и пошел мем "дратути"
Кто такой Ждун и почему он стал популярным?
Комментарии