В минувшую субботу на глазах жительницы Рубцовска маленький ребенок начал тонуть в реке Алей. Мальчика достали из воды без признаков жизни, сообщает Городской портал "вРубцовске.ру".
17 июня 2017 года в 17:50 на пульт центрального пункта пожарной связи поступил звонок от женщины о том, что в районе бетонного моста через реку Алей по Змеиногорскому тракту, на ее глазах ушел под воду маленький ребенок. Силами очевидцев его достали из воды без признаков жизни.
Принявшая вызов радиотелефонист сказала, что "скорая" выехала и поинтересовалась состоянием ребенка. Со слов женщины стало понятно, что ребенок по прежнему находится в бессознательном состоянии. Тогда в телефонном режиме ее и мужчин (находящихся рядом с ребенком) начали консультировать по проведению реанимационных мероприятий.
Были проведены мероприятия по удалению воды из легких и дыхательных путей, далее очевидцы провели искусственную вентиляцию легких. Спустя 4-6 минут ребенок заплакал.
Было установлено, что пострадавший 6-летний мальчик отлучился от родителей и зашел в воду, где не справившись с течением реки.
На данный момент ребенок находится в Детской городской больнице в стабильном состоянии.
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