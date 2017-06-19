Уход Дмитрия Киселева опровергли в ВГТРК

Пресс-служба ВГТРК опровергла информацию о планирующемся уходе заместителя руководителя государственного холдинга и ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева, сообщает "Газета.RU".
"С такими рейтингами не уходят", – сказали в пресс-службе ВГТРК.
Ранее Znak.com написал о возможном уходе Киселева по личным обстоятельствам. Об этом сообщалось со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из них, не исключено, что это произойдет осенью, еще до начала кампании по выборам президента России.
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