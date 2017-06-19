Власти изучают возможность для анализа дальнейших перспектив программы развития материнского капитала, заявил президент Владимир Путин на демографическом совещании с членами Правительства, сообщает РИА Новости.
На совещании глава государства отметил, что меры поддержки помогли на несколько лет задержать падение рождаемости и существенно сгладить эффект от негативных действий.
"Для долгосрочного демографического развития это было и является очень важным достижением. Хотел бы подчеркнуть, что сейчас надо так же комплексно и так же настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность", — сказал президент.
Он отметил, что в настоящее время прорабатываются различные предложения, включая варианты, касающиеся материнского капитала.
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