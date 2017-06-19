Борт МЧС доставил в столицу из Мурманска страдающую тяжелой формой онкозаболевания жительницу Апатитов Мурманской области Дарью Старикову, которая в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
Днем 19 июня в подмосковном Раменском совершил посадку спасательный борт, доставивший Старикову на лечение. Из аэропорта бригада Центра медицины катастроф доставит пациентку на прохождение курса лечения в Московский научно-онкологический институт имени П.А. Герцена.
15 июня Старикова сообщила Путину о наличии у себя запущенной формы ракового заболевания из-за неправильного диагноза врачей и попросила президента обратить внимание на проблему недоступности медуслуг и нехватки узких специалистов в городе Апатиты.
16 июня девушка после очередного обострения была госпитализирована и поступила в реанимационное отделение больницы Кировска Мурманской области. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, после чего врачи вынесли положительное решение о транспортировке в Москву.
Комментарии
А мне кажется, что ввп должно быть, как минимум стыдно, за то, что в возглавляемой 17 лет им стране подобная медицинская помощь для всех граждан в равной степени не практика, а предмет личного пиара.