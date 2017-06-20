Глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете" объяснил, почему инфляция в наших кошельках часто не совпадает с росстатовской.

По словам Суринова, ему обидно, когда ведомство критикуют из-за того, что не сходятся цифры реальные с официальными.

"Когда критикуют обычные люди, я их прекрасно понимаю. И конечно, мне обидно, когда критика несправедливая. Сосед-пенсионер заявляет: "Ты инфляцию плохо считаешь, из-за этого нам пенсии не индексируют". В этот момент я понимаю, что я враг всех, кому "недосчитывают", — рассказал Суринов.

На претензию, что цены действительно растут быстрее официальных цифр, глава Росстата порекомендовал зайти на сайт Росстата и воспользоваться калькулятором персональной инфляции.

"Всем критикам советую сделать свои расчеты. Не хотят. Потому что надо скрупулезно фиксировать свои покупки. Вчера вы купили маргарин, а сегодня — сливочное масло. Расходы выросли, и можно сказать, что цены выросли в два раза. А наши сотрудники сравнивают цены не просто на колбасу любительскую, а смотрят на товар конкретного производителя в конкретном магазине. Если товар пропал из продажи, мы должны найти похожий и постепенно ввести его в наше наблюдение и расчеты инфляции", — разъяснил Суринов.

Отвечая на вопрос "стали ли люди жить лучше или хуже", он рассказал про сардельки, рыбу и огороды.

"По структуре потребительских расходов я бы не стал утверждать, что продолжается обеднение населения. Скорее, стабилизация. За последний год немного вырос спрос на свинину, говяжью печень, сосиски и сардельки. Спрос на рыбу остался в пределах 2015 года, за исключением красной икры. Также подросли продажи плавленых сыров, брынзы, сливок. При этом лишь один процент семей, по нашим обследованиям, сегодня утверждают, что не имеют средств для обеспечения себя полноценным питанием. Конечно, я не идеализирую ситуацию. Но в любом случае нынешний кризис проходит не так драматично, как в 1990-е годы", — уверен Суринов.

также он привел в пример огороды: "А вот еще одна иллюстрация: резко сократилась доля личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции. То есть фермеры наращивают производство, а дачники на своих шести сотках теперь все реже занимаются разведением картошки-морковки. Люди не считают нужным тратить свое время на огород".