Двенадцать хоккеистов структуры московского "Динамо" обратились в профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с задолженностью по зарплате, передает ТАСС.
"На сегодняшний день у нас заявления от 12 хоккеистов из системы "Динамо" (ХК "Динамо"; ХК "Динамо" (Балашиха); ХК МВД), которые дали полномочия профсоюзу заниматься их вопросом. Для меня нет разницы, мальчику 17-18 лет или 35. Мы будем идти единым целым за всех хоккеистов, не разделяя их по возрасту и лиге. Если остальные игроки хотят заниматься своими вопросами самостоятельно, это их дело", — заявил председатель профсоюза Андрей Коваленко.
АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей, при этом задолженность по зарплате перед спортсменами составляет около 800 млн рублей.
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