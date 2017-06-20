Пятилетняя Элейд Паттерсон из Великобритании с ранних лет борется с нейробластомой — неизлечимым в ее случае заболеванием. Девочка составила список своих предсмертных желаний, среди которых оказалась "сказочная свадьба" с лучшим другом, сообщает LIFE со ссылкой на издание Mirror.
Торжество состоялось в Абердине. На "свадьбу" прибыли сотни гостей. Элейд и ее шестилетнего приятеля Харрисона Гриера объявили "лучшими друзьями навсегда".
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