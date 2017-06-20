Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере

В Сортавальском районе Карелии в понедельник вечером перевернулась лодка с пятью подростками; по предварительным данным, трое из них погибли, сообщает "Интерфакс".
Сообщение о происшествии поступило в 21:35. На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет. По предварительным данным, трое подростков утонули.
В Главном управлении МЧС по Карелии подтвердили эту информацию и сообщили, что на место ЧП выехали инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники карельской поисковой службы, а также волонтеры.
Также сотрудники Следственного комитета России работают на месте происшествия на Ладожском озере.
18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.
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