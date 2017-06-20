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Отец "пьяного" мальчика надеется, что причастных к экспертизе накажут

, ИА "Амител"
Также он рассказал о том, какого наказания родственники будут добиваться для виновницы ДТП

Фото: Pikabu.ru

Отец "пьяного" мальчика Роман Шимко надеется на возбуждение уголовного дела из-за экспертизы, в результате которой в крови его погибшего сына нашли большую дозу алкоголя, сообщает LIFE.

"Я надеюсь, будет заведено дополнительное уголовное дело по этой экспертизе и в процессе уголовного дела все виновники будут наказаны, жёстко и по закону. Я надеюсь, что в процессе разбирательства не выяснится, что это ошибка, человеческий фактор", — говорится отец мальчика.

Ранее родственники уже заявляли, что цифры в экспертном заключении соответствуют очень сильной степени опьянения даже для взрослого человека и ребенок при такой дозе алкоголя должен был впасть в кому.

"В моей семье алкоголь не употребляют в принципе, доступа свободного к алкоголю нет, лекарств, влияющих на содержание алкоголя в крови, ребенок не употреблял. Мало того что меня лишили ребенка, так еще пытаются очернить мою семью, это недопустимо, я буду пресекать это любыми способами, доступными законом", — сообщил Шимко.

Также он рассказал о том, какого наказания родственники будут добиваться для виновницы ДТП.

"Во-первых, наказание по закону, реальный срок, чтобы она села в тюрьму. По УК РФ до 5 лет. И второе наказание — чтобы этот субъект, потому что сложно ее назвать женщиной, чтобы она никогда больше не села за руль, лишить ее прав", — считает Шимко.

Напомним, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребенка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Виновницей ДТП стала 31-летняя Ольга Алисова. Позже было объявлено, что мальчик выпил минимум одну бутылку водки. Следствие с таким заключением экспертов согласилось и посчитало, что мальчик сам кинулся под машину.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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