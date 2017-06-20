Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где на лодке перевернулись подростки. Он лично возглавил спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Напомним, моторная лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка. Двое парней спаслись.
Поисками троих подростков в настоящее время занимается более 120 человек.
Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.
18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.
Комментарии