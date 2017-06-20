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Врио главы Карелии возглавил операцию по поиску пропавших на Ладоге детей

, ИА "Амител"
Лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере

Фото: News2world.net

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где на лодке перевернулись подростки. Он лично возглавил спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Напомним, моторная лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка. Двое парней спаслись.

Поисками троих подростков в настоящее время занимается более 120 человек.

Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.

18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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