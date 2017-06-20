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Родители подростков, перевернувшихся на лодке в Карелии, едут на место ЧП

, ИА "Амител"
Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла на их глазах

Фото: Votpusk.ru

Родители подростков, которые перевернулись в лодке на Ладожском озере в Карелии, опрошены и следуют к месту ЧП, передает ТАСС со ссылкой на главу Сортавальского района Леонида Гулевича.

"Родители детей, пострадавших на озере, опрошены и сейчас едут на место трагедии", - сказал Гулевич.

Он добавил, что поиски пострадавших будут продолжены ночью. Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить спасательные работы. Ветер стих, озеро сейчас спокойное.

К поискам детей привлечены более 120 человек и восемь плавсредств, сообщили в МЧС России по республике.

"Производятся поисково-спасательные работы. К поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и восемь плавсредств", — говорится в сообщении.

На место ЧП вылетел вертолет, сообщили в региональном управлении МЧС. "Вертолет вылетел на место, количество сил и средств будет увеличиваться. Погодные условия и видимость позволяют вести поиски всю ночь", — рассказали в управлении.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал на место происшествия. Он лично возглавил спасательную операцию. 

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой, по данным местных властей, находились девушка и четверо юношей из города Сортавала. Все они приехали на отдых в деревню.

По предварительным данным, двое подростков спаслись, судьба троих не известна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла на их глазах, однако официального подтверждения ее гибели нет.

18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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