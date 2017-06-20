Сотрудники ГИМС вытащили на берег моторную лодку, в которой поплыли на рыбалку подростки из Сортавалы, сообщает LIFE.
Лодка с пятью подростками (четверо парней и одна девушка) опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере. Двое парней спаслись.
На сайте ГУ МЧС по Карелии появились первые фото с места ЧП на Ладожском озере.
К поискам пропавших на Ладоге подростков привлечен вертолет Ми-8 от Республики Карелия. Также готовы к использованию средства беспилотной авиации.
Двое спасшихся подростков — Андрей Ж. и Игорь Д. — доставлены в Центральную районную больницу города Сортавала. С ними работают психологи.
Родители одного из спасшихся подростков побывали на месте происшествия и сейчас направляются в больницу. Близкие других детей уже опрошены и едут к месту ЧП
Сотрудники МЧС ищут 18-летнего Романа Е., 16-летнюю Николь Р. и 17-летнего Константина А.
К поискам привлечены уже 247 человек и 43 единицы техники. В настоящее время проводятся работы по обследованию береговой линии и акватории Ладожского озера. Дополнительно к месту происшествия выдвигается Аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС.
По данным спасателей, ЧП на Ладоге произошло не из-за шторма. Как сообщили в МЧС по Республике Карелия, погода на озере позволяла выплывать на открытую воду.
"Штормового предупреждения в этот день не было", — сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
У пропавшей девушки 19 июня был день рождения, ей исполнилось 16 лет. Подростки находились в лодке без спасательных жилетов. Несмотря на это, один из мальчиков смог доплыть до суши и позвать на помощь байдарочников, тренировавшихся на Ладоге. C помощью спортсменов нашелся второй подросток с опрокинувшейся моторки. Он смог доплыть до одного из островов на озере.
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