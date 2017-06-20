Спасатели продолжают поиски пропавших на Ладожском озере детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Карелии.
"По состоянию на 4 часа 20.06.2017 (по местному времени) общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 ед. техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания плавательного средства, а также обследуется побережье", — говорится в сообщении.
Как сообщает МЧС, в ближайшее время к поискам подростков подключатся водолазные группы.
В Карелии сейчас белые ночи, что облегчает поиски в это время суток.
Компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Они были без спасательных жилетов. Двое мальчиков смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Выживших подростков подобрали тренировавшиеся неподалеку байдарочники. Поиски трех человек продолжаются.
Родители одного из спасшихся подростков побывали на месте происшествия и сейчас направляются в больницу. Близкие других детей уже опрошены и едут к месту ЧП.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где произошло ЧП. Он лично возглавил спасательную операцию.
Для проведения поисково-спасательных работ задействованы подразделения Карельской республиканской поисково-спасательной службы, ГУ МЧС России по Республике Карелия. К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (2 вертолета МИ-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которая начнет свою работу в ближайшее время.
18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.
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