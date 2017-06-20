Глава карельского МЧС Сергей Шугаев сообщил, что при поисково-спасательной операции на Ладожском озере спасатели намерены использовать FALCON — глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах, сообщает "Республика".
Шугаев отметил, что глубина Ладожского озера на месте ЧП может достигать сорока метров.
Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания плавательного средства, а также обследуется побережье. В ближайшее время к поискам подростков подключатся водолазные группы.
В Карелии сейчас белые ночи, что облегчает поиски в это время суток.
Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Они были без спасательных жилетов. Двое мальчиков смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Выживших подростков подобрали тренировавшиеся неподалеку байдарочники. Поиски трех человек продолжаются.
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