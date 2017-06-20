Спасатели уже более шести часов ищут пропавших подростков на Ладожском озере в Карелии.
Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Молодые люди были без спасательных жилетов. Двое мальчиков смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Выживших подростков подобрали тренировавшиеся неподалеку байдарочники. Сейчас они в больнице, с ними работают психологи.
Поиски трех человек продолжаются. И хотя видимость и погодные условия позволили спасателям вести поиски всю ночь, положительных результатов это пока не принесло. В Карелии сейчас белые ночи.
Спасшиеся подростки рассказали, что находившаяся с ними девушка погибла сразу, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным республиканского управления МЧС, ночью температура воздуха в регионе составляет порядка +6...+11 градусов. Температура воды порядка +8...+10 градусов.
Глава карельского МЧС Сергей Шугаев сообщил, что при поисково-спасательной операции на Ладожском озере спасатели намерены использовать FALCON — глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах
Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания плавательного средства, а также обследуется побережье. В ближайшее время к поискам подростков подключатся водолазные группы.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где произошло ЧП. Он лично возглавил спасательную операцию.
18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.
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