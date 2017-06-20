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Спрос на отдых в Крыму снизился на 30% в сравнении с показателями прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Представитель РСТ отметила, что, вероятнее всего, данная тенденция продолжит действовать весь сезон.
"По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить – таким почти наверняка будет весь сезон. Действительно, к третьей декаде июня картина не изменилась", — отметила госпожа Тюрина.
Представители туристического рынка добавляют, что, в принципе, Крым демонстрирует то же падение спроса, что и другие российские курорты на Черном море — Анапа, Сочи, Абхазия.
Падение спроса объясняется стабилизацией рубля и открытием турецкого туристического рынка.
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