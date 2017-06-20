Отец мальчика, которому удалось спастись при крушении лодки на Ладожском озере в Карелии, рассказал, что его сын вместе с друзьями утром уехал к бабушке, чтобы отправиться в поход, сообщает РЕН ТВ.

"Трагедия случилась. Он много чего не рассказывал, состояние у него такое. Они совершенно трезвые, анализы крови сделали. Лодка перевернулась, они пытались спастись, поняли, что не удастся, начали пробовать выплывать. Метров 70 или больше. Один сразу к берегу поплыл, сын пытался спасти девочку, но когда начал подплывать к ней, увидел, что ее уже нет. Не успел он доплыть до девочки, как она пошла ко дну. Двое других поплыли к берегу, но там их не нашли. Может, они на другом берегу выплыли", - рассказал мужчина.

По его словам, подростки сильно замерзли в воде, у них сводило ноги. Сейчас два молодых человека находятся в Сортоваловской ЦРБ. Врачи сообщают, что их жизни ничего не угрожает.

Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Молодые люди были без спасательных жилетов. Двое мальчиков смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Поиски трех человек продолжаются.

Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания плавательного средства, а также обследуется побережье. К поискам подростков подключились водолазные группы.