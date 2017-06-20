Руководитель Госавтоинспекции Алтайского края Петр Богомолов 28 июня проведет "прямую линию" с жителями региона, сообщает пресс-служба ведомства.
"Жители и гости Алтайского края в формате телефонного общения смогут получить компетентную информацию по вопросам, касающимся обеспечения безопасности дорожного движения, организации дорожного движения в регионе, высказать предложения по совершенствованию деятельности Госавтоинспекции", — сказано в сообщении ведомства.
Вопросы можно будет задавать в течение двух часов, с 17.00 до 19.00, по телефону: 8 (385-2) 397-705.
Комментарии
агрессивных водителей с ПТ по ВС на выезде и въезде в город почему не ловят , не возможно ездить, не соблюдают дистанцию, моргают фарами, подрезают, мы же туристический кластер а тут аггрессоров тысячи???