Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали жителей Томска, которых подозревают в краже автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, барнаулец купил машину у томича. Накануне продажи бывший хозяин авто вставил туда маячок и отследил, где ночью был припаркован автомобиль. С помощью запасного ключа злоумышленники открыли машину и угнали ее.
Утром новый хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Автомобиль вскоре был задержан на стационарном посту ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии