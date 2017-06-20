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Оформление свадьбы: тренды и тенденции 2017 года

, ИА "Амител"
Специалисты праздничного агентства "Радуга желаний" рассказали, как создать романтическую атмосферу на свадьбе

Для большинства людей свадьба является одним из самых ожидаемых и важных событий в жизни. Именно поэтому столько сил, времени и средств уделяется процессу организации торжества. Ведь хочется, чтобы всё прошло идеально, красиво и ярко и запомнилось на всю жизнь не только молодоженам, но и гостям. 

Праздничное оформление торжества - важнейший вопрос, который встаёт во время подготовки к свадьбе. Будь то банкетный зал, свадебный шатёр или территория на открытом воздухе в случае выездной регистрации — любое место нуждается в соответствующем оформлении. 

Специалисты праздничного агентства "Радуга желаний" поделились с "Амителом" некоторыми советами для будущих молодоженов. Для создания романтической и в то же время торжественной атмосферы традиционно используются ткани и драпировки, атласные ленты, цветы – живые и искусственные, гирлянды и воздушные шары.

Современный подход к оформлению свадьбы — это выдерживание всех деталей в единой цветовой гамме и подчинение одному стилю. Популярные сейчас тематические свадьбы предполагают четкое и достаточно строгое следование выбранной концепции. Наиболее актуальными считаются ботанический, он же эко-стиль, а также этнический, бохо и деревенский, рустик. 

Немаловажным элементом является и украшение свадебного кортежа. Трендом последних лет стало щедрое использование живых цветов — больших композиций из роз, лилий, калл, которые крепятся не только на капоте и крыше автомобиля, но даже на бампере и на колесных дисках. В последнее время популярностью пользуются большие воздушные шары: матовые, перламутровые или прозрачные с конфетти внутри.

Очень эффектно и необычно выглядят светящиеся светодиодные шары. Их будет хорошо видно во время торжественного завершения свадьбы с традиционным запуском шаров в небо. Прекрасным украшением финала праздника станет наземное пиротехническое шоу с использованием горящих фонтанов, огнепада и огненных вертушек.

Особое настроение и торжественность случая подчеркнут композиции, составленные из нескольких горящих фонтанов, сердца из бенгальских огней, горящие буквы или цифры. Праздничное агентство "Радуга желаний" вот уже больше 15 лет помогает создавать неповторимую атмосферу праздника и с радостью берет на себя все вопросы по оформлению свадьбы.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Ах, эта свадьба!"

"Радуга желаний"
Телефон: +7 (3852) 25-38- 63; +7 (906) 960-27-00
raduga_gelaniy@mail.ru
Барнаул, улица Энтузиастов, 89, 2 этаж
Посмотреть примеры работ можно в группе "ВКонтакте"

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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