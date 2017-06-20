Фото: letim-visoko.ru
Барнаул несколько ухудшил свои позиции в рейтинге безопасности российских городов в сравнении с тем показателем, который краевая столица демонстрировала в 2016 году.
ТОП-100 городов составили специалисты сайта Domofond.ru. При создании рейтинга учитывалось мнение местных жителей и данные за 2016 год.
Всего в опросе приняли участие 258 441 человек со всей страны. Участникам исследования предлагалось дать оценку по десятибалльной шкале высказыванию "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток".
На основании оценок организаторы исследования выделили в сотне крупнейших городов России наиболее и наименее безопасные.
Барнаул в итоге оказался на 28-м месте рейтинга, опустившись на шесть позиций в сравнении с результатами 2016 года. Свои оценки относительно безопасности дали 2296 барнаульцев.
К слову, краевая столица обогнала по показателю безопасности Москву, которая расположилась на 31-й строчке рейтинга.
Десятка самых безопасных городов во главе с Грозным выглядит так:
- Грозный;
- Сочи;
- Нижневартовск;
- Сургут;
- Армавир;
- Саранск;
- Мурманск;
- Чебоксары;
- Нижнекамск;
- Владикавказ.
Аутсайдерами рейтинга стали ростовские Шахты, Волгоград и Омск.
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