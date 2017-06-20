Трамваи осуществляют движение на участке, где проводится реконструкция трамвайных путей (на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского), сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Отметим, что ремонт на этом месте начался 16 июня и закончится 1 июля. Движение для автомобилей закрыто. Изменен маршрут автобуса №33. Движение организовано по следующей схеме: …площадь Октября – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …проспект Красноармейский – проспект Строителей – площадь Октября, далее – по маршруту.
"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны при проезде указанного участка и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — комментируют в мэрии.
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