В Барнауле прошел самый DIнамичный open air, посвященный 11-летию радиостанции DFM Барнаул. День рождения прошел 16 июня на территории комплекса бассейнов "Пляж". Тысяча гостей стали свидетелями грандиозного торжества.
Резиденты DFM Барнаул — Никита Иванников, Катя Буянкина, Максим Конаков и зажигательная Ирина Федорова — устроили на площадке настоящий крутой open air. Не обошлось без обливания друг друга из водяных пистолетов и прыжков в бассейн.
Гости активно участвовали в конкурсах и получали подарки — фирменные пляжные сумки, пляжные коврики от DFM. Никого не оставило равнодушным шоу акробатов от батутного центра "Пружина". Горячие номера на пилоне и зажигательные девушки, танцующие twerk, создали еще более жаркую атмосферу.
Специально для всех присутствующих было приготовлено 90 литров охлажденного коктейля и организована дегустация вкуснейших сосисок от торговой марки BIGSOS.
Музыкальное настроение праздника создавали: группа Gramada, DJ Юля Петрова, DJ GERREE. Завершили вечер хэдлайнеры дня рождения Mana&Renei (г. Новосибирск).
Главный подарок от DFM — эксклюзивный гироскутер — достался Лобановой Дарье. Партнером праздника выступила Сибирская продовольственная компания, представляющая уникальные новинки торговой марки BIGSOS.
DFM Барнаул 102,4 Dance Russia, dance now!
Телефон прямого эфира: (3852) 685-685
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