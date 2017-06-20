Фото: дкто.рф
Рост числа вакансий в сфере "рабочий персонал" фиксируют специалисты на барнаульском рынке труда, сообщает служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Количество предложений увеличилось на 56%, а число соискателей выросло на 30%. Среднее вознаграждение для рабочих в регионе составило 22 тысячи рублей.
Также аналитики составили ТОП-10 наиболее выгодных предложений для рабочих профессий в Барнауле, который выглядит следующим образом:
- Старший шиномонтажник — от 40 тысяч рублей;
- Монтажник ПВХ-окон — от 35 тысяч рублей;
- Мастер производственного участка цеха топливоподачи ТЭЦ — от 32,5 тысяч рублей;
- Токарь — от 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей;
- Автослесарь (по замене масла) — от 30 тысяч рублей;
- Оператор станков с ПУ — от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей;
- Стропальщик — от 25 тысяч рублей;
- Электрик — от 25 тысяч рублей;
- Карщик-грузчик — от 25 тысяч рублей до 30 тысяч рублей;
- Электромеханик по ремонту кранов и грузоподъемных механизмов — от 23 тысяч рублей.
Исследование проводилось в июне текущего года.
Комментарии
Я бы пошёл токарем, но без опыта, ни кто не берёт.
"рабочий персонал"
рабочий класс теперь не комильфо...
при прожиточной минималке в 60 тыс. очень смешные зарплаты, уровень рабовладельческого строя. Владельцы шубохранилищ не могут и не хотят обеспечивать этот минимум!