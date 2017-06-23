Ничего лишнего. Только мясо: проект Amic.ru

Редко можно найти человека, который равнодушен к шашлыкам. Отдых на природе, жарящееся на мангале мясо, щебетание птиц, хорошая дружеская компания – залог отличного и приятного времяпрепровождения. Истинные гурманы, знающие толк в приготовлении шашлыков, утверждают, что это особый ритуал со своими правилами и традициями.
От одного только слова "шашлык" улучшается настроение и появляется аппетит. А главное в этом блюде — мясо. Как не ошибиться в его выборе, как правильно замариновать и приготовить идеальный шашлык, читайте в совместном проекте Amic.ru и компании "Барнаульский пищевик".
Читайте спецпроект Amic.ru "Ничего лишнего. Только мясо"
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