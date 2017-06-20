Стрим-трансляция с места работы спасателей и волонтеров в Карелии на Ладожском озере, где вечером 19 июня пропали три подростка.
Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Молодые люди были без спасательных жилетов. Двое парней смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Сейчас они в больнице. Поиски трех человек продолжаются.
Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Глава карельского МЧС Сергей Шугаев сообщил, что при поисково-спасательной операции на Ладожском озере спасатели намерены использовать FALCON — глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах.
Как отмечается, высота волны на Ладожском озере, где опрокинулась лодка с подростками, достигает одного метра. Шугаев заявил, что шансы найти пропавших есть всегда. В настоящее время на месте происшествия работают десять водолазов.
Видео с места работы оперативного штаба по поискам пропавших подростков.
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