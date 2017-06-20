Ведущий авторской программы "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов вновь прибыл в Алтайский край, чтобы снять еще одну программу о регионе. Об этом сообщает официальный сайт краевой администрации.
Федеральные журналисты будут работать в Алтайском крае до 22 июня. Съемочная группа уже успела побывать в Романовском районе на знаменитых озерах. Участники съемочной группы покатались на скутере, катамаранах, отдохнули у костра, полюбовались степными закатами. Сейчас идут съемки на озере Яровом.
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Также в планах у Дмитрия Крылова посетить Алтайский и Бийский районы. Там он планирует побывать на горе Чертов палец, встретиться с шаманом, снять обряд, посвященный дню летнего солнцестояния.
Напомним, прошлой зимой съемочная группа уже побывала в Алтайском крае. Вышло две программы. Зрители Первого канала увидели достопримечательности Белокурихи.
Комментарии
очень хорошо, а про то что мы самый нищий край он расскажет
неплохая реклама местному туризму
Ох, я бы поводил их по ИЗУМРУДНОЙ СТРАНЕ пусть всем покажут, чем Алтай славится......
будучи сам в тех местах, про которые он снимает свои программы, ловил его на неточности.